Japão levanta estado de emergência na maioria do país

O estado de emergência em vigor no Japão desde abril para conter a Covid-19 vai ser levantado na maioria das regiões, mas será mantido nas principais cidades, como Tóquio e Osaca, anunciou hoje o primeiro-ministro, Shinzo Abe.



"Decidimos hoje levantar o estado de emergência em 39 autarquias" das 47 que existem no Japão, disse o chefe do Governo durante uma conferência de imprensa.



Prolongado em 4 de maio, o estado de emergência permaneceria em vigor até o final de maio.



"Se possível, gostaríamos de levantar o estado de emergência antes de 31 de maio também em outras regiões", acrescentou.



Apenas 55 novos casos de infeção pelo novo coronavírus foram identificados na quarta-feira em todo o arquipélago, incluindo 10 em Tóquio.



Mas perante a progressão diária da doença na capital e em Osaka (oeste), bem como na grande ilha norte de Hokkaido, o estado de emergência será mantido nestes locais, segundo Abe.



"Ainda há um longo caminho a percorrer", alertou o primeiro-ministro sobre as áreas mais afetadas, pedindo aos moradores que se abstenham de sair e viajar para outras áreas.



No total, o Japão registou cerca de 16.000 casos de Covid-19 em seu solo desde o início da crise da saúde, dos quais 687 foram fatais, níveis muito inferiores aos observados na Europa e nos Estados Unidos.



Mas, perante um claro aumento de casos no final de março, correndo o risco de saturação dos hospitais, o Governo havia declarado estado de emergência no início de abril, primeiro para Tóquio e seis outras regiões, depois para todo o Japão.



Originalmente programado para durar um mês, esse sistema foi estendido até 31 de maio em todo o país.



Ao contrário de muitos outros países, o estado de emergência no Japão não se traduz em confinamentos obrigatórios.



Acima de tudo, permite que as autoridades regionais recomendem que as pessoas fiquem em casa o máximo possível e que certas empresas considerem não essencial fechar temporariamente. Sanções não foram previstas para quem não cumprisse as medidas.