Os pedidos de apoio à Segurança Social para os pais que ficam em casa com os filhos caíram para quase metade no mês de abril, quando comparado com março.

Cerca de 97.300 trabalhadores pediram o apoio. Menos 44% em relação aos pedidos referentes ao mês anterior, quando foi implementada a medida.

Ainda assim, aumentou o número de dias cobertos pelo apoio, que passou de 13 - 15 dias para os 20 - 27.

Na maioria dos casos, a medida pode prolongar-se até junho, mês em que começam as férias de verão.