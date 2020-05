Testes a funcionários de escolas em Vila Real

Depois do Governo decidir não fazer testes à comunidade educativa, a Câmara de Vila Real decidiu avançar com o rastreio a funcionários e professores das escolas do concelho. É uma forma de dar alguma tranquilidade aos pais, no recomeço das aulas do 11.º e 12.º ano.

Os trabalhadores que agora estão a ser testados concordam que é importante para se sentirem mais seguros para recomeçar a atividade.

São mais de 160 testes, feitos durante 2 dias. São promovidos pela autarquia de Vila Real e pelo agrupamento de centros de saúde do Douro.

Tenta-se garantir assim o chamado regresso "limpo" às escolas. Com alguns receios à mistura e muitas mudanças nas salas de aulas.