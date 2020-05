As inéditas imagens de veados a descansar sob cerejeiras em flor, no Japão

Do Japão chegam-nos mais umas imagens inéditas, exemplo de como o confinamento do Homem está a devolver espaço à natureza. No parque da cidade de Nara, os veados japoneses descansam agora sob as cerejeiras em flor.

As imagens foram captadas depois da declaração do Estado de Emergência no Japão, em abril.