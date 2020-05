Brasil volta a ultrapassar barreira das 800 mortes e Lula teme "genocídio" causado por Bolsonaro

Lula da Silva teme um "genocídio" no país por causa da oposição de Jair Bolsonaro ao confinamento. O Presidente insiste no confronto com os governadore,s que defendem o lockdown, numa altura em que o país voltou a ultrapassar a barreira das 800 mortes diárias.

Em Manaus, os agentes funerários não têm mãos a medir. Desde o início da pandemia, os esforços têm estado concentrados na capital. onde as mortes em abril triplicaram em relação ao mesmo período do ano passado.

As funerárias enfrentam agora novas exigências com o vírus a atingir cada vez mais pessoas nas áreas mais remotas.

O Amazonas tem hospitais lotados, com uma taxa de ocupação de 86% nos cuidados intensivos e, nos cemitérios públicos, os enterros são coletivos em valas comuns, por causa da sobrelotação.

Em São Paulo, estão a ser construídos, nos cemitérios, blocos de gavetas verticais, numa altura em que o Estado brasileiro contabiliza mais de 4 mil mortes e mais de 54 mil casos confirmados de infeção.

O governador de São Paulo não descarta a possibilidade de um confinamento obrigatório, mas diz que é preciso avançar com cautela.