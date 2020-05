Escola de Almada reabre com aulas presenciais apenas duas vezes por semana

Com cinco cinco turmas dos 11º e 12º anos num total de 350 alunos, a escola optou por um plano quinzenal com dois momentos presenciais. À segunda-feira, as aulas são para tirar dúvidas às matérias das disciplinas que vão a exame e à sexta feira há um teste escrito de avaliação.

Desta forma, a direção reduz para 150 o número de alunos que vai estar em simultâneo no recinto escolar.