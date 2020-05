Luta contra a Covid-19 "pode durar até 4 anos". O aviso e as propostas de um economista japonês

Até ser desenvolvida uma vacina contra a Covid-19 e distribuída pela população "pode levar até quatro anos", avisa Keiichiro Kobayashi, economista nomeado para um grupo de trabalho do Governo japonês para dar resposta à pandemia do novo coronavírus.

Durante este tempo, o economista prevê que o consumo caia a nível global e, perante este cenário, Kobayashi defende que são necessárias medidas mais fortes para impedir que a economia japonesa sofra uma estagnação profunda e prolongada.

O economista vai propor ao Governo o pagamento de 100.000 ienes, o equivalente a 934 dólares, por mês e por cada cidadão que sofreu uma queda acentuada nos rendimentos durante a pandemia. Este programa iria custar ao Japão até 24 triliões de ienes, segundo Kobayashi.



"É necessário tomar medidas para que as pessoas se sintam seguras, fortalecendo a capacidade de teste e as condições para o isolamento", disse o economista.



Keiichiro Kobayashi defende que o Governo pode financiar os gastos que o país vai ter no combate à Covid-19, emitindo mais títulos, que o Banco Central pode comprar para evitar o aumento das taxas de juros a longo prazo.

O grupo de trabalho era composto apenas por médicos, mas o Governo japonês nomeou agora vários economistas do setor privado, entre eles Keiichiro Kobayashi, para aconselhar o Executivo sobre medidas a tomar para combater a crise provocada pela pandemia. Kobayashi vai partilhar as propostas com o primeiro-ministro Shinzo Abe em breve.

O Japão registou mais de 650 mortes e quase 16.000 pessoas infetadas com o novo coronavírus desde o início da pandemia.