Número de mortes volta a baixar nas últimas 24 horas em Espanha

Espanha registou 138 mortes devido à pandemia de covid-19 nas últimas 24 horas, um decréscimo em relação às 217 de quinta-feira.

De acordo com o Ministério da Saúde espanhol, até agora, o país contabilizou um total de 27.459 óbitos desde que a doença foi declarada.

Pelo menos 100.000 trabalhadores da saúde, ou até mais, foram infetados com covid-19 em todo o mundo, alertou na quinta-feira o Conselho Internacional de Enfermeiros (ICN na sigla em inglês), que pediu aos governos que publiquem dados atualizados nesta matéria.

Muitos países da Europa e de outras zonas especialmente afetadas pelo novo coronavírus, que provoca a doença covid-19, informaram que mais de 10% dos seus afetados são trabalhadores do setor da saúde, com Espanha a divulgar a taxa mais alta, 19%.

A organização sublinha que a comparação entre países é difícil devido a diferentes formas de contabilizar as infeções.Howard Catton, da direção do ICN, disse que Espanha apenas divulgou a morte de três enfermeiros e enfermeiras devido à pandemia, enquanto países com taxas mais baixas do que a espanhola, como os Estados Unidos, Reino Unido ou Brasil, indicaram números mais elevados de vítimas.

"A grande diferença nos números indica que era útil ter informação mais completa, para compreender os riscos", disse Catton numa conferência de imprensa.

