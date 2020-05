Pandemia causa a maior quebra dos últimos 25 anos na economia portuguesa

A paralisação do país durante duas semanas devido à pandemia de Covid-19 causou uma enorme quebra na economia portuguesa. No trimestre passado chegou quase aos 4%, a maior dos últimos 25 anos

A economia portuguesa caiu 2,4% no primeiro trimestre deste ano em relação ao período homólogo. E se compararmos com o trimestre anterior, a queda é de quase 4%.