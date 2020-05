Reabertura das praias a 6 de junho: conheça aqui as regras

O Governo anunciou esta sexta-feira o plano para a abertura da época balnear, que acontece a 6 de junho.

Do distanciamento obrigatório entre banhistas a um sistema sinalético para anunciar o estado de ocupação, eis as regras definidas pelo Executivo, para fazer face à pandemia do novo coronavírus.

Utilização do areal:

Distanciamento físico de 1,5 metros entre pessoas (que não façam parte do mesmo grupo);

Afastamento de 3 metros entre chapéus de sol, toldos ou colmos;

Afastamento de 1,5 metros entre limites das barracas;

Possível alargamento excecional da área concessionada;

Interditas atividades desportivas com duas ou mais pessoas (exceto atividades náuticas, aulas de surf e desportos similares).

Toldos, colmos e barracas:

Em regra, cada pessoa ou grupo só pode alugar de manhã (até 13h30) ou à tarde (a partir das 14h);

Máximo de 5 pessoas por toldo, colmo ou barraca.

Estado de ocupação:

Estado de ocupação anunciado através de sinalética tipo semáforo:

Verde: ocupação baixa (1/3) Amarelo: ocupação elevada (2/3) Vermelho: ocupação plena (3/3)

Informação atualizada de forma contínua, em tempo real, designadamente na app 'Info praia' e no site da APA na internet;

Interdito o estacionamento fora dos parques e zonas de estacionamento ordenado.

Regras de circulação:

Sentido único de circulação com distanciamento físico de 1,5 metros;

Podem ser definidos corredores de circulação, paralelos e perpendiculares à linha da costa.

Bares, restaurantes e esplanadas:

Higienização regular dos espaços (mínimo: quatro limpezas diárias);

Limitação da capacidade, nos termos aplicáveis à restauração;

Possível reorganização das esplanadas para assegurar distanciamento de segurança.

Venda ambulante:

Uso obrigatório de máscara e viseira pelo vendedor nos contactos com os utentes;

A circulação dos vendedores ambulantes deve fazer-se com distanciamento físico e, preferencialmente, pelos corredores de circulação.

Equipamentos:

Interdito o uso de gaivotas, escorregas ou chuveiros interiores;

Chuveiros exteriores, espreguiçadeiras, colchões ou cinzeiros de praia devem ser higienizados diariamente ou sempre que ocorra a mudança de utente.

Deveres gerais dos utentes:

Evitar o acesso a zonas com ocupação elevada ou plena;

Proceder à desinfeção regular das mãos e obrigatoriamente na chegada à praia;

Assegurar o distanciamento físico de segurança na utilização da praia e no banho.

Regras gerais:

Possibilidade de interdição da praia, por motivo de proteção da saúde pública, em caso de incumprimento grave das regras pelas concessionárias ou pelos utentes.

O Executivo anunciou ainda as medidas para a nova face de desconfinamento, que acontece esta segunda-feira.

