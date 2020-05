É o segundo ministro da Saúde a abandonar o cargo em menos de um mês no Brasil.

A gota de água terá sido a insistência de Bolsonaro no uso do medicamento Cloroquina no tratamento dos pacientes com Covid-19, cujos riscos já tinham sido divulgados pelo ministro nas redes sociais.

A demissão provocou protestos em várias cidades e acontece na mesma semana em que o Presidente e os governadores não chegam a um acordo sobre as regras de confinamento.