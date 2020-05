Covid-19: Como a Europa está a encarar o desconfinamento

Na Bélgica, os profissionais de saúde estão descontentes com a gestão do Governo. Fizeram uma "guarda de desonra" e voltaram costas à chefe do Governo belga.

Em Itália vai ser possível circular dentro de cada região e muitas famílias vão ter o aguardado reencontro.

Já na Grécia, numa missa ortodoxa celebrada nem todas as recomendações foram cumpridas.

Nas praias da Riviera Francesa a permissão para passeios é vista como um pequeno passo.

Em Espanha mais uma vez fica tudo depende dos comportamentos individuais e o país permanece em estado de emergência.