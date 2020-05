Bélgica ultrapassas as 9 mil mortes desde o início da pandemia

A Bélgica registou 291 novos casos de infeção pela Covid-19, indicam os últimos dados disponibilizados no domingo pelas autoridades, no dia em que a primeira-ministra foi acolhida com frieza num hospital.

De acordo com os números oficiais, a Bélgica, um país com 11,5 milhões de habitantes, assinala 55.280 casos confirmados da Covid-19 e 9.052 mortos.

No entanto, a pandemia parece estar em recuo e o país começa a aliviar as medidas de confinamento.

A primeira-ministra Sophie Wilmes foi, entretanto, acolhida de forma glacial num hospital de Bruxelas, com os enfermeiros e pessoal auxiliar a virarem-lhe as costas durante a sua visita à linha da frente da luta contra a pandemia provocada pelo novo coronavírus.

Profissionais de saúde viraram as costas à primeira-ministra durante uma visita a um hospital

As enfermeiras e outro pessoal do estabelecimento alinharam-se à entrada do hospital Saint Pierre de Bruxelas quando Wilmes chegou e viraram-lhe ostensivamente as costas quando surgiu a viatura oficial.

O pessoal protestava contra a falta de recursos dos hospitais e os decretos oficiais que poderão forcá-los a trabalhar se a crise da Covid-19 o exigir, indicaram os media belgas.

"Perante os nossos apelos de ajuda, a política vira-nos as costas constantemente", declarou um enfermeiro, que optou pelo anonimato, à televisão pública RTBF.

Um porta-voz de Wilmes indicou que a chefe do Governo falou durante 40 minutos com representantes do pessoal em protesto, e que a atmosfera no interior do hospital foi mais cordial.

"Situação sanitária, proteções, carga mental, valorização da profissão, financiamento dos cuidados de saúde, nenhum dos assuntos foi ignorado", escreveu Wilmes na rede social Twitter.

A Bélgica continua a registar o maior número de mortos em relação à sua população, com 78 mortos por 100.000 habitantes, seguido pela Espanha (59), Itália (53), Reino Unido (51) e França (43).