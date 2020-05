As creches reabriram esta segunda-feira com novas regras e procedimentos. Os pais ficam à parte, as educadoras e auxiliares usam máscara, mas o mais difícil de cumprir é o distanciamento social.

A SIC visitou uma creche em Belas, no concelho de Sintra, onde neste primeiro dia estiveram apenas metade das crianças. O teste final é daqui a 15 dias, quando acabar o apoio do Estado para os pais ficarem em casa com os filhos.