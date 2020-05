Desconfinamento. O recomeço para muitos países na Europa

Com as devidas medidas de segurança, a Europa começou esta segunda-feira o processo de desconfiamento em muitos países.

Jantar ou almoçar foram ganha agora outro sabor. Itália, no dia de reabertura de restuarantes, cabeleleireiros e lojas, registou o número mais baixo de mortes, desde meados de março.

Mais de 70% dos espanhóis voltaram ao ativo, mas a fase primeira fase do desconfinamento, não pode significar um relaxamento das medidas de segurança. A polícia mantém-se atenta.

No Dia Internacional dos Museus, a Acrópole de Atenas, voltou a receber público com as devidas medidas de segurança. Foi um momento único,

mesmo para quem é grego.

Para os pescadores britânicos também foi um bom voltar aos lagos e lançar a cana de pesca, pela primeira vez em sete semanas.

Na Bélgica crianças, da primária e ensino secundário regressaram à escola com o devido distanciamento social.

A Rússia registou nas últimas 24 horas menos de nove mil infeções, a primeira vez desde o início de maio. E há muitos romenos que querem ir para a Hungria ou para outros páises da Europa, a aproveitar a abertura da fronteira.