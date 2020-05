Desportivo das Aves ameaça impugnar campeonato se for impedido de jogar em casa

O Marítimo recebeu autorização da Liga, da Federação Portuguesa de Futebol e da Direção Geral da Saúde para jogar no Funchal os encontros que lhe restam como visitado no campeonato. Entretanto, o Desportivo das Aves ameaça impugnar a prova caso seja impedido de jogar no seu estádio.