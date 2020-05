Em vários países da Europa, esta segunda feira, é o primeiro dia do fim do confinamento. Depois de mais de 2 meses, as economias da União, reabrem a atividade.

Ainda que com muitas restrições, e novas obrigações, como o uso de máscara e o distanciamento social, a maior parte dos europeus pode voltar ao trabalho, ir ao café, ao restaurante ou a uma loja.