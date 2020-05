Investigadores estimam que número de infetados no Brasil seja 15 vezes superior ao oficial

Este domingo, centenas de pessoas manifestaram-se em São Paulo contra as regras de confinamento e contra o governador João Dória, um ex-aliado aliado do presidente.

As populações das áreas mais pobres e mais densamente povoadas das grandes cidades brasileiras são as mais vúlneráveis e estão a ser particularmente atingidas pela doença e também pelos efeitos colaterais do confinamento ditado pelos governos estaduais.

A comunidade de Brasilândia, em São Paulo, regista o número de mortes mais elevado do estado. Milhares de mortes podem estar também associadas à Covid-19, sem que tenham expressão nos números oficiais.