A nova fase de desconfinamento foi bem visível nas ruas de Lisboa e do Porto. Com mais pessoas a circular, mas sem turistas, as duas cidades ainda estão longe da antiga normalidade.

Manuel Lopes da Associação Baixa Pombalina, que está a ajudar os comerciantes, agarra-se à esperança: "A Baixa vai ficar melhor amanhã que hoje".

ESPECIAL NOVO CORONAVÍRUS