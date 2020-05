Atlético de Madrid ajuda sócios com dificuldades financeiras

O Atlético de Madrid criou o gabinete 'O Atlético ajuda-te' para atender pessoalmente cada um dos sócios que, por problemas financeiros decorrentes da pandemia da covid-19, não têm condições para continuarem como associados na época 2020/21.

"Vamos conversar pessoalmente com os sócios que se encontram nessa situação para estudar o seu caso e ajudá-los", explicou o clube, cuja iniciativa pretende que "ninguém deixe de ser sócio do Atlético de Madrid por razões económicas na próxima temporada".

O clube 'colchonero', no qual alinha o português João Félix, promete encontrar soluções para cada um dos sócios em dificuldades para pagar as quotas, tendo para isso destacado uma equipa de quatro funcionários administrativos da 'Oficina do Atlético', com maior antiguidade como associados, o que lhes confere à partida maior sensibilidade e experiência para ouvir cada um dos casos e resolvê-los.

"Nestes tempos, há uma coisa certa, continuarás a ser sócio do Atlético Madrid", anunciou o clube que apresentou as novas medidas para os sócios na época 2020/21, como a congelação dos preços, a generalização da quota de sócio e as respetivas vantagens e o adiamento do pagamento de assinaturas, que não serão cobradas em junho, como é costume.

Habitualmente, as assinaturas são cobradas nos cinco primeiros dias de junho de cada ano, mas desta vez será diferente, uma vez que se desconhecem as datas exatas da próxima época 2020/21, e se os jogos decorrerão à porta fechada ou serão abertos ao público.

Liga suspensa desde o início de março

A Liga espanhola, suspensa desde 08 de março, é uma das que ainda aguarda data oficial para o regresso. Espanha é um dos países mais afetados pela covid-19, registando 27.778 mortos, em mais de 232 mil casos.

Após a declaração de pandemia, em 11 de março, as competições desportivas de quase todas as modalidades foram disputadas sem público, adiadas - Jogos Olímpicos Tóquio2020, Euro2020 e Copa América -, suspensas, nos casos dos campeonatos nacionais e provas internacionais, ou mesmo canceladas.

Os campeonatos de futebol de França, Países Baixos, Bélgica e Escócia foram cancelados, enquanto outros países preparam o regresso à competição, com fortes restrições, como sucede em Inglaterra, Itália, Espanha e Portugal, que tem o reinício da I Liga previsto para 04 de junho, depois de a Liga alemã ter sido retomada no sábado.

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 318 mil mortos e infetou mais de 4,8 milhões de pessoas em 196 países e territórios. Mais de 1,7 milhões de doentes foram considerados curados.