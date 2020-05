Brasil já é o terceiro país do mundo com mais casos do coronavírus

O Brasil ultrapassou o Reino Unido e é já o terceiro país do mundo com mais casos do novo coronavírus. Só nas últimas 24 horas foram registadas mais 670 mortes, mas teme-se que a situação se possa agravar.

No estado de São Paulo, que regista o maior número de casos e de mortes, os hospitais estão perto do limite.

Sem o apoio do Governo Federal e com a oposição do Presidente Jair Bolsonaro, o governador deste estado pediu aos 45 milhões de habitantes para ficar em casa e travou a fundo a economia.