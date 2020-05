Depois de dois meses parado, o país volta retoma lentamente as atividades. Em Lisboa, durante a segunda fase de desconfinamento, já há mais pessoas nas ruas, no entanto muito longe do movimento que se registava antes da pandemia.

Máscaras, viseiras e gel desinfetante são o novo ritual uma vez que o receio de contágio continua bem presente.

ESPECIAL CORONAVÍRUS