O pesadelo da pandemia para o turismo de Itália 

Itália é o quinto país mais visitado do mundo, recebendo cerca de 62 milhões de visitantes. Perante a pandemia do novo coronavírus, as ruas ficaram vazias, os monumentos e lojas foram fechados e os hotéis ficaram sem hóspedes.

O Hotel Hassler em Roma costuma ter em abril, maio e junho uma alta taxa de ocupação. Cerca de 85% e 100% do hotel fica ocupado nesta altura. Este ano, está fechado e a taxa de ocupação é de 0%. O mesmo aconteceu com o Hotel Via Veneto, que reconhece que "isto transformou-se num pesadelo".

Em Veneza, cerca de 65% dos 260 mil habitantes trabalham no setor do turismo. O autarca da cidade, Luigi Brugnaro, garante que os turistas serão bem-vindos "como noutros períodos históricos".

Itália reabre as fronteiras a 3 de junho, sem decretar quarentena obrigatória para quem chega ao país. Para ajudar a economia do país, o Governo italiano aprovou um bónus até 500 euros por agregado familiar para gastar em férias no país.

