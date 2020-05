PSD propõe prémio e mais dias de férias para profissionais de saúde

O PSD quer criar compensações financeiras para os profissionais de saúde que estão envolvidos no combate à Covid-19.

O objetivo é reconhecer o esforço feito durante a pandemia, atribuindo um prémio e mais dias de férias.

No projeto de resolução, os sociais-democratas recomendam ao Governo a identificação dos profissionais de saúde que têm estado na linha da frente.

O PSD defende que estes profissionais deveriam ganhar um bónus no valor de 50% do salário base, uma verba que seria paga até ao final do primeiro semestre de 2021.

O partido propõe ainda mais um dia de férias por cada 80 horas de trabalho durante a situação de calamidade e mais um dia de férias por cada 48 horas de trabalho suplementar durante o estado de emergência.