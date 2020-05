Covid-19: França e Alemanha com focos de infeção em matadouros

A Alemanha e França estão a ter novos focos de infeção por coronavírus em matadouros.

O Luxemburgo começou uma campanha massiva de testes à população.

Em Espanha, a vice-presidente do Governo fez declarações sobre a propagação do coronavírus que estão a ser criticadas, no dia em que o estado de emergência foi prolongado até 7 de junho e houve manifestações contra o Executivo liderado por Pedro Sánchez.

