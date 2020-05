Donald Trump pondera suspender voos do Brasil para os EUA

O Brasil ultrapassou a barreira das mil mortes num só dia esta quarta-feira. Morreram 1.179 pessoas e mais de 17 mil foram infetadas com o novo coronavírus.

É o país da América Latina mais afetado pela pandemia e é o terceiro a nível mundial com maior número de casos, atrás dos Estados Unidos e da Rússia.

Com os números a subir, sem uma estratégia definida para combater o vírus e sem um ministro da saúde ainda indicado, crescem no país as críticas ao Governo de Jair Bolsonaro.

Donald Trump está atento à situação no país vizinho e admite estar a ponderar suspender os voos do Brasil para os Estados Unidos, como também já fez com a China e com grande parte da Europa.

Mas, com os números a melhorar na Europa, o presidente norte-americano diz estar a estudar a possibilidade de levantar a suspensão. Diz apenas querer certificar-se de que tudo está a correr bem nos esforços para conter o vírus.

