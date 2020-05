Federação revela estádios aprovados pela DGS

A Federação Portuguesa de Futebol informou através de comunicado, quais serão os estádios de futebol onde se realizarão os jogos das restantes jornadas da Primeira Liga de Futebol.

Depois das inspeções realizadas pelas Autoridades Regionais de Saúde a 15 recintos candidatos, a Direção Geral de Saúde informou quais são os 9 estádios que poderão ser utilizados de imediato:

Cidade do Futebol (Lisboa)

Estádio D. Afonso Henriques (Guimarães)

Estádio do Dragão (Porto)

Estádio João Cardoso (Tondela)

Estádio José Alvalade (Lisboa)

Estádio do Marítimo (Arquipélago da Madeira)

Estádio Municipal de Braga (Braga)

Estádio do Sport Lisboa e Benfica (Lisboa)

Portimão Estádio (Portimão)



Relativamente aos restantes estádios, entre eles "Bonfim, Capital do Móvel, Cidade de Barcelos, do Clube Desportivo das Aves, do Bessa e do Rio Ave, a DGS indicou um conjunto de correções de que terão de ser alvo para que possam ser novamente vistoriados pelas autoridades de saúde", acrescentou a autoridade que rege o futebol nacional.

O Santa Clara e do Belenenses SAD já anunciaram que vão jogar na Cidade do Futebol, em Oeiras, enquanto o Famalicão vai receber os adversários em Barcelos, e o Moreirense também não vai jogar no seu estádio, sendo Guimarães a hipótese mais forte.

