Mais 16 mortos e 228 novos casos de Covid-19 em Portugal

A Direção-Geral da Saúde (DGS) anunciou esta quarta-feira a existência de 1.263 mortes e 29.660 casos de Covid-19 em Portugal.

O número de óbitos subiu, de ontem para hoje, de 1.247 para 1.263, mais 16, enquanto o número de infetados aumentou de 29.432 para 29.660, mais 228, o que representa um aumento de 0,8%.

O número de casos recuperados subiu de 6.431 para 6452, mais 21 do que ontem.

Há 609 doentes internados, menos 20 do que no dia anterior. 93 encontram-se em Unidades de Cuidados Intensivos, menos 8.

A região Norte é a que regista o maior número de mortos (713), seguida da região de Lisboa e Vale do Tejo (289), do Centro (230), do Algarve (15), dos Açores (15) e do Alentejo, que regista um óbito, adianta o relatório da situação epidemiológica, com dados atualizados até às 24:00 de terça-feira, mantendo-se a Região Autónoma da Madeira sem registo de óbitos.



Já há orientações da DGS para os transportes públicos

A Direção-Geral da Saúde publicou esta quarta-feira as orientações para os transportes públicos em contexto da pandemia do novo coronavírus.

MÁRIO CRUZ

O documento indica que autocarros, metros, comboios e táxis devem ter um plano de contingência que garanta a sensibilização para o cumprimento de medidas e materiais de limpeza, máscaras e equipamentos de proteção individual adequados para os trabalhadores.

Veja aqui o documento na íntegra.

Apoios aos media começam a chegar ao setor

Os apoios aos media, no âmbito do impacto da pandemia, começam hoje a chegar ao setor, com a Impresa (SIC) e a Media Capital (TVI) a receberem a maior fatia nos órgãos de comunicação social de âmbito nacional.

A compra antecipada de publicidade institucional por parte do Estado, no montante de 15 milhões de euros, foi anunciada em 17 de abril.