A força do apelo de um imigrante sírio no Reino Unido

No Reino Unido, um imigrante sírio poderá ter tido influência numa decisão do Governo. Em causa está um apoio estatal, inicialmente destinado apenas a médicos e enfermeiros, mas que, depois de um vídeo de Hassan Akkad, publicado no Twitter, passou a incluir todos os trabalhadores não europeus do Serviço Nacional de Saúde.