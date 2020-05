As novas regras para a aviação na União Europeia

De acordo com as novas regras para a aviação, vai ser proibido dizer adeus a familiares e entes queridos nos terminais dos aeroportos.

Bruxelas apresentou um protocolo para que as viagens na União Europeia prossigam com segurança. Outra das regras é a obrigatoriedade do uso de máscara tanto para os funcionários dos aeroportos como para os passageiros.