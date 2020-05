Bebé prematuro morreu infetado com o novo coronavírus na África do Sul

Um bebé prematuro de apenas dois dias morreu devido à Covid-19 na África do Sul, a primeira morte neonatal no país, de acordo com os últimos dados oficiais.



Segundo anunciou na quarta-feira à noite o Governo do Presidente Cyril Ramaphosa, a mãe e o bebé tiveram resultados positivos no teste ao novo coronavírus.



"Infelizmente, registámos a primeira morte neonatal relacionada com a Covid-19. O bebé tinha dois dias e nasceu prematuro. Tinha dificuldades pulmonares que exigiam apoio ventilatório (pulmonar) imediatamente após o nascimento", informou o Ministério da Saúde sul-africano, num comunicado divulgado no final do dia de quarta-feira, o qual anunciou 26 novas mortes pela doença.



A África do Sul, com 18.003 casos e 339 mortes, é o país mais atingido pela pandemia em toda a África, que regista mais de 95 mil casos e quase três mil mortes.



Apesar das duras medidas de contenção precoce e da estratégia de realização de testes em massa, a África do Sul regista esta semana uma aceleração da epidemia, com cerca de 1.000 novos casos por dia, na sua maioria concentrados na região do Cabo Ocidental (onde se situa a Cidade do Cabo).

