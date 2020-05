Cães treinados para detetar pessoas infetadas com o coronavírus

O Governo britânico está a investir mais de meio milhão de euros no treino de cães que já estão habituados a detetar doeças através do cheiro. O foco passa agora pela deteção da Covid-19.

Se tudo correr bem, mais perto do final do ano, os animais vão estar nos aeroportos e serão eles a fazer uma triagem dos passageiros suspeitos de estarem infetados com o novo coronavírus.

A reportagem é da Sky News, estação associada da SIC Notícias.

