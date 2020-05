Portugal com mais 14 mortes e 252 casos de Covid-19

A Direção-Geral da Saúde (DGS) anunciou esta quarta-feira a existência de 1.277 mortes e 29.912 casos de Covid-19 em Portugal.

O número de óbitos subiu, de ontem para hoje, de 1.263 para 1.277 , mais 14, enquanto o número de infetados aumentou de 29.660 para 29.912, mais 252, o que representa um aumento de 0,8%.

Não foi registado mais nenhum caso recuperado, sendo que o número manteve-se nos 6.452.

Há 608 doentes internados, menos 1 do que no dia anterior. 92 encontram-se em Unidades de Cuidados Intensivos, menos 1.

Bruxelas recomenda a Portugal um maior investimento na saúde

Mais investimento no Sistema Nacional de Saúde e apoiar as empresas e o rendimento das famílias: estas são algumas das recomendações de Bruxelas para Portugal.

Em entrevista à SIC, o vice-presidente da Comissão Europeia fala ainda sobre os apoios às companhias aéreas europeias, como a TAP.

As medidas de prevenção da Covid-19 nas escolas e creches

Depois da interrupção das atividades letivas devido à pandemia provocada pelo novo coronavírus, as aulas presenciais do 11º e 12º anos e 2º e 3º anos dos cursos de dupla certificação do ensino secundário, as creches e as amas retomaram as suas atividades, na segunda-feira, e a DGS publicou um manual com as medidas preventivas que deverão ser adotadas por toda a comunidade escolar, a fim de evitar a propagação do vírus.

MANUEL DE ALMEIDA

NA ESCOLA:

Os alunos devem ser organizados em grupos e manter esta organização enquanto permanecem na escola;

Cada grupo deve ter horários, intervalos e refeições organizados de forma a evitar o contacto com os restantes grupos;

Cada grupo deve estar restrito a uma zona da escola;

Devem ser encerrados os espaços desnecessários à atividade letiva.

Os estabelecimentos de ensino devem assegurar os produtos de higienização e de desinfeção, como álcool, sabão líquidos e toalhetes de papel - uma vez que deve ser evitado o uso de toalhas de tecido.

Pedro Proença defende transmissão de jogos em canal aberto

Já foram revelados os 10 estádios que tiveram aprovação da DGS para a realização das restantes jornadas do campeonato. Entretanto, Pedro Proença, presidente a Liga de Clubes, defendeu a transmissão dos jogos em canal aberto, o que não é consensual entre clubes e operadoras.