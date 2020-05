O Presidente da República sublinha que a harmonia entre as principais figuras do Estado e dirigentes politícos tem sido decisiva no combate à pandemia.

Marcelo Rebelo de Sousa destaca ainda o espírito de concertação e de parceria que tem marcado a relação com o Governo, nos últimos dois meses.

Numa visita ao oceanário, o Presidente sublinhou que o país está a fazer uma transição psicológica para o desconfinamento.