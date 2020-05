Reino Unido regista mais 338 mortes nas últimas 24 horas

O número de mortes atribuídas à pandemia de Covid-19 no Reino Unido chegou esta quinta-feira às 36.042, depois de ter registado 338 óbitos nas últimas 24 horas, anunciou o Ministério da Saúde britânico.

De acordo com o balanço feito esta quinta-feira, o número de casos de contágio é de 250.908 após terem sido diagnosticados mais 2.615 infetados.

O Governo britânico considera que a descida sustentada destes números vai permitir o levantamento de mais restrições impostas pelo confinamento em vigor desde 23 de março.

Depois de ter encorajado trabalhadores a voltarem aos empregos e autorizar mais atividades ao ar livre em Inglaterra, o Governo planeia a reabertura parcial de escolas primárias e lojas não essenciais a partir da primeira semana de junho.

Os Governos autónomos das outras nações do Reino Unido determinaram planos diferentes, tendo a primeira-ministra da Escócia, Nicola Sturgeon, confirmado esta quinta-feira que o início da fase 1 no final da próxima semana, incluindo permissão para mais atividades ao ar livre. Porém, as escolas só vão reabrir a 11 de agosto, com uma mistura de ensino à distância, disse.