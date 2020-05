Suécia é o país com mais mortes per capita por Covid-19 na última semana

Nos últimos oito dias, a Suécia foi o país com o maior número de mortes per capita por Covid-19, no mundo.

O país nórdico, que adotou uma estratégia liberal para combater a pandemia, tem agora 31.523 infetados com o novo coronavírus.

Segundo as autoridades de saúde nórdicas, na capital Estocolmo, por exemplo, apenas 7% da população tem anticorpos que a defenda do vírus, o que levanta dúvidas sobre a estratégia adotada pelo Governo.

