"Verdade desportiva foi alterada" com subidas e descidas da 2ª Liga

Pepa, treinador da equipa do Paços de Ferreira, clube que ocupa o 16º lugar da Primeira Liga, afirmou que com a paragem dos campeonatos, devido à pandemia da Covid-19, a decisão tomada relativamente ao processo de descidas e subidas de divisão das equipas da Segunda Liga, coloca a "verdade desportiva em causa".

Ao contrário do campeonato do primeiro escalão, que retoma no dia 6 de junho, a Segunda Liga foi cancelada sendo que já foi determinado o processo de subidas e descidas de divisão.

