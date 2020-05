Brasil utrapassou as 20 mil mortes por Covid-19

O terceiro país do mundo com mais infecções é também aquele em que estão a morrer pessoas mais novas. Quase um terço das mortes é de pesssoas com menos de 60 anos.

Jair Bolsonaro diz que lamenta, mas que é a vida. Diz também que o pavor mata mais do que a doença.