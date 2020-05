Os números não param de aumentar e a Rússia continua a ser o segundo país que regista mais casos de infeções. Mas, ao contrário do que acontece nos outros países, a taxa de mortalidade não é elevada se compararmos com o número de infetados.

A Índia não vive um cenário melhor e é o 11º país com mais casos no mundo. Há já mais de 118 mil pessoas infetadas e quase metade vivem no segundo estado com mais populoso do país.