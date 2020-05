Mais 13 mortes e 271 casos de Covid-19 em Portugal

A Direção-Geral da Saúde (DGS) anunciou este sábado a existência de 1.302 mortes e 30.471 casos de Covid-19 em Portugal.

O número de óbitos subiu, de ontem para hoje, de 1.289 para 1.302 , mais 13, enquanto o número de infetados aumentou de 30.200 para 30.471, mais 271, o que representa um aumento de 0,9%.

O número de casos recuperados ascendeu aos 7.705, mais 115, relativamente ao dia anterior.

Há 550 doentes internados, menos 26 do que na sexta-feira. 80 encontram-se em Unidades de Cuidados Intensivos, uma redução de 3 pacientes face ao dia de ontem.

A região Norte é a que regista o maior número de mortos (732), seguida da região de Lisboa e Vale do Tejo (309), do Centro (230), do Algarve (15), dos Açores (15) e do Alentejo, que regista um óbito, adianta o relatório da situação epidemiológica, com dados atualizados até às 24:00 de sexta-feira, mantendo-se a Região Autónoma da Madeira sem registo de óbitos.

Casos de infeção em restaurante detetados na Alemanha dias após reabertura

Numa altura em que o tempo convida a um mergulho, e a poucos dias da abertura da época balnear, que vai levar muitos portugueses às praias e piscinas do país, é importante compreender o comportamento do vírus na água e nas superfícies.

Paulo Paixão, Virologista da Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Nova, em entrevista na Edição da Manhã da SIC Notícias.

Governo admite reabrir as fronteiras de forma gradual já a partir de junho

Depois de ter fechado as portas do país durante a Páscoa, chegou o momento, diz o ministro da Administração Interna, de dar as boas vindas aos emigrantes durante as férias de verão.

O Governo está a preparar a reabertura das fronteiras aéreas e terrestres sob controlo anunciado até 15 de junho.

