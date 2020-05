Como ajudar os portugueses que pediram apoio ao Banco Alimentar Contra a Fome  

Até domingo, está a decorrer a campanha do Banco Alimentar Contra a Fome, que este ano não conta com voluntários nos supermercados, devido à pandemia do novo coronavírus.

As contribuições são feitas por doações feitas online ou vales, que podem ser comprados nos supermercados.

Nos últimos dois meses, o Banco Alimentar Contra a Fome recebeu 60 mil novos pedidos de ajuda. Em entrevista à SIC, a presidente da instituição, Isabel Jonet, diz que nunca viu nada assim.