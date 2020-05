Não há casos positivos do novo coronavírus em lares de idosos do Alentejo e o número de infetados está a diminuir no resto do país.

Ainda assim, há mais de 1.700 utentes positivos e 190 idosos internados, números avançados esta terça-feira pelo secretário de Estado da Saúde, na habitual conferência de imprensa na DGS que faz o balanço da pandemia em Portugal.