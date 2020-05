Mais 12 mortes e 219 novos casos de Covid-19 em Portugal

A Direção-Geral da Saúde (DGS) anunciou esta terça-feira-feira a existência de 1.342 mortes e 31.007 casos de Covid-19 em Portugal.

O número de óbitos subiu, de ontem para hoje, de 1.330 para 1.342, mais 12, enquanto o número de infetados aumentou de 30.788 para 31.007, mais 219, o que representa um aumento de 0,7%.

O número de casos recuperados subiu de 17.822 para 18.096.

Há 513 doentes internados, menos 28 em relação a ontem. 71 encontram-se em Unidades de Cuidados Intensivos, menos um face a segunda-feira.

No Relatório de Situação divulgado esta terça-feira, há, desde 1 de janeiro, um total de 313.886 casos suspeitos, dos quais 1.815 aguardam os resultados das análises e 281.064 testes que deram negativo.

A região Norte é a que regista o maior número de casos (16.697) e mortos (752). No Centro há 3.690 casos e 234 óbitos, enquanto que na região de Lisboa e Vale do Tejo registam-se 9.778 casos e 325 vítimas mortais. Seguem-se o Algarve (363 casos e 15 mortos), os Açores (135 casos e 15 mortos), o Alentejo (254 casos e 1 morto) e a Madeira, com 90 casos.

Os casos confirmados:

305 meninos e 293 meninas com menos de 10 anos;

1.118 jovens entre os 10 e os 19 anos;

1.800 homens e 2.201 mulheres entre os 20 e 29 anos;

2.037 homens e 2.568 mulheres entre os 30 e 39 anos;

2.155 homens e 3.057 mulheres entre 40 e os 49 anos;

2.069 homens e 3.093 mulheres entre os 50 e os 59 anos;

1.607 homens e 1.833 mulheres entre os 60 e 69 anos;

1.198 homens e 1.316 mulheres entre os 70 e os 79 anos;

1.445 homens e 3.012 mulheres casos com mais de 80 anos.

No que diz respeito aos óbitos:

1 homem de 29 anos;

9 homens e 6 mulheres entre os 40 e os 49 anos;

28 homens e 13 mulheres entre os 50 e os 59 anos;

76 homens e 42 mulheres entre os 60 e os 69 anos;

151 homens e 107 mulheres entre os 70 e os 79 anos;

384 homens e 513 mulheres com mais de 80 anos.

Os dados da DGS precisam que o concelho de Lisboa é o que regista o maior número de casos de infeção pelo novo coronavírus (2.206, seguido por Vila Nova de Gaia (1.552), Porto (1.347), Matosinhos (1.272), Braga (1.213) e Gondomar (1.079).