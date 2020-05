14 mortes e 285 casos de Covid-19 em Portugal nas últimas 24 horas. Mais 253 recuperados

A Direção-Geral da Saúde (DGS) anunciou esta quarta-feira-feira a existência de 1.356 mortes e 31.292 casos de Covid-19 em Portugal.

O número de óbitos subiu, de ontem para hoje, de 1.342 para 1.356, mais 14, enquanto o número de infetados aumentou de 31.007 para 31.292, mais 285, o que representa um aumento de 0,9%.

O número de casos recuperados subiu de 18.096 para 18.349.

Há 510 doentes internados, menos três em relação a ontem. 66 encontram-se em Unidades de Cuidados Intensivos, menos cinco face a terça-feira.

No Relatório de Situação divulgado esta quarta-feira, há, desde 1 de janeiro, um total de 316.364 casos suspeitos, dos quais 1.886 aguardam os resultados das análises e 283.186 testes que deram negativo.

A região Norte é a que regista o maior número de casos (16.703 - mais 6) e mortos (755 - mais 3). No Centro há 3.690 casos e 235 óbitos (mais 1), enquanto que na região de Lisboa e Vale do Tejo registam-se 10.055 casos (mais 277) e 335 vítimas mortais (mais 10). Seguem-se o Algarve (363 casos e 15 mortos), os Açores (135 casos e 15 mortos), o Alentejo (256 casos - mais 2 - e 1 morto) e a Madeira, com 90 casos.

Os casos confirmados:

310 meninos (mais 5) e 297 meninas (mais 4) com menos de 10 anos;

1.037 jovens (mais 19) entre os 10 e os 19 anos;

1.828 homens (mais 28) e 2.221 (mais 20) mulheres entre os 20 e 29 anos;

2.082 homens (mais 45) e 2.597 mulheres (mais 29) entre os 30 e 39 anos;

2.189 homens (mais 34) e 3.076 mulheres (mais 19) entre 40 e os 49 anos;

2.100 homens (mais 31) e 3.112 mulheres (mais 19) entre os 50 e os 59 anos;

1.619 homens (mais 12) e 1.844 mulheres (mais 11) entre os 60 e 69 anos;

1.204 homens (mais 6) e 1.316 mulheres entre os 70 e os 79 anos;

1.446 homens (mais 1) e 3.014 mulheres (mais 2) com mais de 80 anos.

No que diz respeito aos óbitos:

1 homem de 29 anos;

9 homens e 6 mulheres entre os 40 e os 49 anos;

29 homens (mais 1) e 13 mulheres entre os 50 e os 59 anos;

78 homens (mais 2) e 43 mulheres (mais 1) entre os 60 e os 69 anos;

156 homens (mais 5) e 109 mulheres (mais 2) entre os 70 e os 79 anos;

391 homens (mais 7) e 521 mulheres (mais 8) com mais de 80 anos.

Oito idosos infetados em lar ilegal de Santarém transferidos para Hospital de Abrantes

Oito idosos de um lar ilegal de Santarém foram esta noite transferidos para o Hospital de Abrantes depois de testarem positivo à Covid-19.

Os funcionários, também infetados, foram encaminhados para casa para cumprir isolamento domiciliário.

O comandante da Proteção Civil de Santarém, José Guilherme, explicou à SIC Notícias que as transferências foram realizadas na sequência de "visitas e vistorias aos lares não legalizados."

Bruxelas propõe Fundo de Recuperação de 750 mil milhões de euros

A Comissão Europeia vai propor um Fundo de Recuperação de 750 mil milhões de euros para a Europa superar a crise provocada pela pandemia da Covid-19, revelou hoje o comissário europeu da Economia, Paolo Gentiloni.

De acordo com a agência noticiosa alemã Dpa, dois terços do montante do Fundo, ou seja 500 mil milhões de euros, serão canalizados para os Estados-membros através de subsídios a fundo perdido, e os restantes 250 mil milhões na forma de empréstimos.