Artista transforma buracos na rua em obras de arte em tempo de pandemia

Um artista de Chicago decidiu espalhar alguma cor e brilho pelas ruas da cidade norte-americana no meio da pandemia de Covid-19.

Jim Bachor colocou mosaicos coloridos nos buracos no pavimento no lado norte de Chicago.

As criações, que brilham à luz do Sol, são símbolos da experiência por que Chicago e os seus habitantes passaram durante a pandemia.

Um dos mosaicos retrata uma lata de cerveja Old Style, marca produzida em Chicago, outro um rolo de papel higiénico, há um frasco de desinfetante e a bandeira de Chicago, em homenagem à cidade que perdeu 1830 pessoas para a Covid-19.

"É um pouco de uma alegria inesperada ... um sorriso inesperado", disse o artista à agência Reuters. "É encontrar um pouco de humor em momentos que não são engraçados".

Buracos no pavimento de Chicago são mais que habituais e Bachor já os preenche com mosaicos desde 2013, altura em que se deparou com uma gigante cratera no lado noroeste da cidade.

Estas últimas criações de cerca de 60 centímetros foram instaladas há 3 semanas, através do mesmo processo que usou nas outras 85 que espalhou pela cidade. Algumas das suas obras retratam objetos diários como um cone de gelado ou objetos como pequenos animais e flores.

Primeiro, Bachor trabalha no seu estúdio entre 8 a 10 horas, depois transporta água, cimento e mosaicos para os buracos, onde passa cerca de duas horas a instalar a obra.