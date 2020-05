"Situação em Lisboa já aconteceu noutras regiões"

A situação na Grande Lisboa continua a ser a mais complicada com surtos em bairros e fábricas, casos dispersos e infeção comunitária.

Graça Freitas, confrontada com a informação de que a Câmara do Seixal teria tido conhecimento do surto no bairro da Jamaica pela comunicação social, desmente.

As autoridades recusam fazer testes a toda a população dos bairros sociais, após ter sido confirmado um surto de Covid-19 no bairro da Jamaica. Os exames de diagnóstico são feitos consoante o risco e os contactos com pessoas infetadas.