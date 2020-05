Croácia reabre fronteiras para 10 países da União Europeia

A Croácia reabriu esta quinta-feira as fronteiras, de forma plena, para os cidadãos de 10 países da União Europeia (UE), numa tentativa de retomar a atividade turística, setor fundamental para a economia croata e fortemente atingido pela atual pandemia.

A revogação da "proibição temporária de passagem de fronteira para os cidadãos de vários países" foi anunciada pelo primeiro-ministro croata, Andrej Plenkovic, durante uma reunião do executivo.

"Estamos a abrir (...) para o turismo", declarou Andrej Plenkovic.

Entre os 10 países da UE abrangidos pela nova medida estão a Alemanha, a Eslovénia e a Áustria, cujos cidadãos constam entre os principais visitantes e consumidores do setor do turismo da Croácia.

República Checa, Estónia, Hungria, Letónia, Lituânia, Polónia e Eslováquia são os restantes países que integram a lista.

Com uma população de 4,2 milhões de pessoas, a Croácia registou, até à data, pouco mais de 2.000 casos de infeção pelo novo coronavírus e uma centena de vítimas mortais associadas à doença covid-19.

O Governo croata espera que estas circunstâncias, menos graves quando comparadas com outros países europeus, possam atrair turistas durante o verão.

O primeiro-ministro croata explicou que estes 10 países foram escolhidos tendo em conta a respetiva situação e tendência epidemiológica, muito semelhante à da Croácia.

A Croácia começou a reabrir as fronteiras em 20 de maio, permitindo, desde essa data, a entrada de cidadãos de todos os países da UE, mas sob algumas condições de caráter obrigatório.

As pessoas só podem entrar se viajarem por motivos profissionais ou se possuírem imóveis, embarcações ou reservas de alojamento na Croácia.

A partir de agora, os cidadãos destes 10 países não são obrigados a justificar a sua deslocação ao território croata.

Antes de viajar, estes cidadãos terão, no entanto, de enviar os respetivos dados pessoais para um 'site' idealizado para este fim, de forma a reduzirem o tempo de espera na fronteira croata.

País membro da UE desde julho de 2013, a Croácia registou, em 2019, quase 20 milhões de turistas, dos quais cerca de 90% eram cidadãos estrangeiros.

Especialistas estimam que as receitas geradas pelo setor do turismo, que representa cerca de 20% do Produto Interno Bruto (PIB) da Croácia, possam cair 70% no ano corrente devido aos efeitos da pandemia.