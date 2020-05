PCP mantém festa do Avante e pede que "descansem as almas mais inquietas"

O secretário-geral do PCP admitiu que "não seria um drama", devido à pandemia de Covid-19, cancelar a festa do Avante, e garantiu que não é por dinheiro que os comunistas estão empenhados em realizá-la em setembro.

"Descansem as almas mais inquietas que isso não seria determinante para as nossas opções", numa referência a um eventual dano financeiro nas contas dos comunistas se não se realizasse a festa anual do PCP.

De resto, o líder dos comunistas repetiu que o PCP mantém os planos de fazer esta festa partidária, de 4 a 6 de setembro, se houver condições para tal devido ao surto epidémico.

"Não estaremos distraídos em relação à evolução que se verificará nestes três meses e meio. Se as condições o permitirem naturalmente realizaremos a festa", justificou ainda.

Se for possível avançar com a festa, os comunistas têm prometido que vão seguir as regras de segurança e sanitárias que eventual venham a ser definidas pelas autoridades de saúde.