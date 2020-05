Prolongada situação de calamidade em Portugal por mais 15 dias

O primeiro-ministro afirmou esta sexta-feira que a situação de calamidade, que vigora desde 3 de maio, será prolongada por novo período de quinze dias e disse não haver uma previsão de reabertura de bares e discotecas na próxima quinzena.

No final de um Conselho de Ministros de quase oito horas que se reuniu para fazer o balanço das medidas da segunda fase de desconfinamento e tomar decisões relativamente à terceira fase, no âmbito da pandemia de covid-19, António Costa confirmou o prolongamento da situação de calamidade, que termina no próximo domingo.