A situação sanitária na região de Lisboa e Vale do Tejo continua a preocupar as autoridades. Este sábado, a delegada de saúde do Seixal esteve no Bairro da Jamaica para fechar provisoriamente vários cafés e bares que costumam concentrar várias pessoas.

Na região do Vale de Chícharos, onde se insere o bairro, existem 19 pessoas infetadas. Os espaços foram selados e portas soldadas para dificultar uma possível reabertura.

A autoridade decidiu suspender a atividade durante cerca de duas semanas.